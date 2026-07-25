Djurgården och Eskilstuna kryssade i genrepet

Eskilstuna och Djurgården möttes i en träningsmatch.

Då slutade matchen 0–0.

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Krisande Djurgården och nykomlingarna Eskilstuna spelade ett genrep inför damallsvenskans återstart under lördagen. Eskilstuna ligger på en femteplats i tabellen medan Djurgården är på nedflyttningsplats.

Då slutade matchen 0–0 och den nya målvakten Moa Öhman fick göra debut för sitt nya lag.

I återstarten kommer Djurgården åka till Grimsta för att möta BP nästa lördag samtidigt som Eskilstuna besöker BK Häcken.