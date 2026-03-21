Elfsborg vände och vann mot AIK – ny skadeoro

Elfsborg tog emot AIK i en träningsmatch.

Det slutade 3–2 till Boråsklubben efter en sen vändning.

Elfsborg åkte ur svenska cupen i gruppspelet medan AIK tog sig till kvartsfinal. Under lördagen ställdes de båda lagen mot varandra i en träningsmatch inför den allsvenska starten.

Det var AIK som tog ledningen efter att Zadok Yohannas inlägg hittat fram till Johan Hove. Elfsborg svarade med att kvittera efter dryga halvtimmen spelad.

I den andra halvleken behövde AIK:s Aron Csongvai sätta sig ner i gräset. Det uppstod oroliga scener när han tvingades kliva av planen och ner i omklädningsrummet.

Med sex minuter kvar av ordinarie tid satte AIK:s Kevin Filling 2–1 men hemmalaget skulle svara. I den 90:e minuten kvitterade inbytte Rufi Mohammed och i den 92:a minuten bärgade Frederik Ihler segern.

