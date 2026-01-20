Förlust för Häcken i Sadikus första match

BK Häcken inledde försäsongen denna tisdag.

I första träningsmatchen ställdes man mot amerikanska mästarna Gotham FC.

Då blev det förlust med 3–1.

Svenska mästarna BK Häcken inledde sin försäsong denna tisdag och med det så gjorde nya tränaren Elena Sadiku sin första match som huvudtränare för Hisingeklubben.

För motståndet stod det amerikanska mästarna Gotham FC och New York-laget var en lite för tuff uppgifter.

Amerikanskorna tog hem matchen med 3–1.

Häckens mål gjordes av storstjärnan Felicia Schröder.

I nästa träningsmatch väntar FC Nordsjälland för Hisingeklubben, den matchen spelas nästa fredag.