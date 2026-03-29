Gais besegrade decimerat HBK i genrepet

Gais slog Halmstads BK med 2–0.

HBK-försvararen Pascal Gregor tog ett rött kort.

Med knappt en vecka kvar till den allsvenska premiären har lagen börjat känna på matchspel. Under söndagen tog fjolårstrean Gais emot Halmstads BK.

Den första halvleken förblev mållös och tidigt i en den andra halvleken drog HBK-backen Pascal Gregor på sig ett rött kort efter en vårdslös satsning i en duell med Oscar Pettersson.

I slutet av matchen satte Samuel Salter 1–0 till ”Makrillarna” följt av en sen utökning genom Filip Beckman.

Matchen slutade 2–0. Gais ställs mot Djurgården i premiären av allsvenskan medan HBK gästar AIK.