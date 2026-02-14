Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Gais besegrade Elfsborg – efter dubbla straffmål

Gais mot IF Elfsborg i träningsmatch denna lördag.
Då van Göteborgsklubben med 2–0.
Detta efter dubbla straffmål.

Foto: Bildbyrån

Gais mot IF Elfsborg i en träningsmatch på Valhalla IP denna lördag.
Då gick Göteborgsklubben vinnande ur bataljen mellan de två allsvenska klubbarna.

I den 30:e minuten i första halvlek tog hemmalaget ledningen, då Joackim Fagerjord var säker från straffpunkten.

Gais skulle sedan tilldelas ytterligare en straffspark i matchens slutskede och då var det Samuel Salters tur att vara säker från straffpunkten.

