Häcken med styrkebesked inför Europa Cup-kvartsfinalen

BK Häcken spelar kvartsfinal i Europa Cup nästa vecka.

Inför den matchen genrepade man i dag mot AGF Århus.

De slutade med en 6–0-seger för de svenska mästarinnorna.

Foto: Bildbyrån

Nästa vecka återstartar Europa Cup med kvartsfinalen och för BK Häcken väntar isländska Breidablik.

Inför det första mötet så genrepade i dag de svenska mästarinnorna mot danska AGF Århus och Hisingeklubben stod för ett riktigt styrkebesked.

Helena Sampaio, Tabby Tindell och Felicia Schröder stod för varsitt mål i den första halvleken.

I den andra halvleken dubblades Hisingeklubbens målskörd genom Sampaio igen samt Paulina Nyström och Monica Jusu Bah.

6–0 blev med andra ord segersiffrorna för Häcken.