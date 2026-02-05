Häcken med styrkebesked inför Europa Cup-kvartsfinalen
BK Häcken spelar kvartsfinal i Europa Cup nästa vecka.
Inför den matchen genrepade man i dag mot AGF Århus.
De slutade med en 6–0-seger för de svenska mästarinnorna.
Nästa vecka återstartar Europa Cup med kvartsfinalen och för BK Häcken väntar isländska Breidablik.
Inför det första mötet så genrepade i dag de svenska mästarinnorna mot danska AGF Århus och Hisingeklubben stod för ett riktigt styrkebesked.
Helena Sampaio, Tabby Tindell och Felicia Schröder stod för varsitt mål i den första halvleken.
I den andra halvleken dubblades Hisingeklubbens målskörd genom Sampaio igen samt Paulina Nyström och Monica Jusu Bah.
6–0 blev med andra ord segersiffrorna för Häcken.
