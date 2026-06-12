Sydkorea vände och vann efter avgörande byten

Sydkorea och Tjeckien gick in i VM.

Då kunde Sydkorea vända och vinna sin premiärmatch.

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Under natten till fredagen, klockan 04:00 spelades matchen mellan Sydkorea och Tjeckien.

Sydkorea vann men det satt långt inne.

Matchen var länge mållös och Tjeckien tog ledningen med dryga halvtimmen kvar att spela när Ladislav Krejci nätade.

Sedan kunde Sydkorea göra några avgörande byten när Hee-chan Hwang kom in. Han bara behövde några minuter på planen innan han kvitterade. I den 80:e minuten kunde inbytte Hyeon-gyu Oh, som ersatte Heung Min Son, panga in ett mål för Sydkorea som kunde vända och vinna.

Förre Tottenham-legenden Heung Min Son blev utbytt men hans avbytare kunde frälsa Sydkorea.