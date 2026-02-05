Hammarby föll mot Seattle Sounders

Två träningsmatcher för Hammarby denna torsdag.

I den första blev det förlust mot amerikanska Seattle Sounders.

Hammarby förbereder sig för fullt inför säsongen och denna torsdag spelar man inte bara en utan två träningsmatcher.

Den första mot Seattle Sounders har spelats färdigt och mot MLS-klubben blev det 3–1-förlust för Bajen.

Nikola Vasic stod för Bajens mål i mitten av den första halvleken.

I dagens andra träningsmatch ställs Hammarby mot FC Metalist 1925 Kharkiv, den matchen går av stapeln vid 18:00 ikväll.