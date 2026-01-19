Hammarby spelade oavgjort under Kalle Karlsson

Hammarby har gjort sin första match under tränaren Kalle Karlssons ledning.

Då spelade Bajen 1–1 mot Slovan Liberec.

Hammarby förbereder sig inför säsongen 2026 och under träningslägret i Spanien gjorde laget sin första match under den nya tränaren Kalle Karlsson.

Det var tjeckiska Slovan Liberec som stod för motståndet och Karlsson valde att ställa upp med några nya namn. Bland annat fick målvakten Felix Jakobsson och den tidigare HTFF-duon Björn Hedlöf och Oscar Steinke Brånby förtroende från start.

Steinke Brånby skulle även vara inblandad i Hammarbys ledningsmål. Den 19-årige vänsterbacken ordnade straff som Paulos Abraham förvaltade.

Det tjeckiska motståndet replikerade i början av den andra halvleken. Även denna gång på straff. Träningsmatchen slutade 1–1.

Värt att notera är att provspelaren Cedric Gobehi hoppa in i slutet av matchen.

Hammarbys startelva: Felix Jakobsson – Hampus Skoglund, Victor Eriksson, Björn Hedlöf, Oscar Steinke Brånby – Markus Karlsson, Frank Junior Adjei, Nahir Besara – Oscar Johansson Schellhas, Paulos Abraham, Obilor Okeke

Hammarby inleder svenska cupen mot IK Brage den 20 februari.