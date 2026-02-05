HBK tog komfortabel seger – i träningsmatch

Halmstads BK har inlett försäsongen.

Under torsdagen besegrades FK Buducnost Podgorica med 3–0.

Foto: Bildbyrån

Halmstads BK har precis som alla andra allsvenska klubbar inlett försäsongen och med det spelat träningsmatch. Under torsdagen stod FK Buducnost Podgorica från Montenegro för motståndet.

Huvudtränaren Johan Lindholm valde att ställa upp med en rutinerad elva där bland annat Joel Allansson, Niilo Mäenpää och nyförvärvet Joel Nilsson tog plats.

HBK stod därtill för en komfortabel seger när Rocco Ascone satte 1–0 på frispark. Därefter satte Ludvig Arvidsson tvåan och Malte Persson stängde matchen efter en straff. Matchen slutade 3–0 till HBK.

Den 22 februari ställs Halmstads BK mot Karlstad i svenska cupen.

HBK:s startelva:

Tim Rönning – Joel Nilsson, Pascal Gregor, Filip Schyberg, Gustav Friberg – Joel Allansson, Niilo Mäenpää – Ludvig Arvidsson, Rocco Ascone, Marvin Illary – Emmanuel Yeboah