Djurgården mot Vålerenga – här är elvorna
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Djurgården ställs mot Vålerenga denna lördag.
Inför matchen så har nu startelvorna släppts.
Djurgården genrepar mot Vålerenga denna lördag.
Inför matchen så har nu startelvorna släppts.
Djurgården: Rinne – Ståhl – Tehno – Marques – Larsson – Langhoff – Anderson – Siltanen – Åslund – Lien – Okkels.
Vålerenga: Hedvall – Hedenstad – Jarl – Näsberg – Strand – Thorvaldsen – Westergaard – Ambina – Sörensen – Björdal – Grundetjern
FotbollDirekt är på plats och liverapporterar från matchen, följ liverapporteringen här.
Den här artikeln handlar om: