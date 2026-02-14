Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Djurgården mot Vålerenga – här är elvorna

Djurgården ställs mot Vålerenga denna lördag.
Inför matchen så har nu startelvorna släppts.

Foto: Bildbyrån

Djurgården genrepar mot Vålerenga denna lördag.
Inför matchen så har nu startelvorna släppts.

Djurgården: Rinne – Ståhl – Tehno – Marques – Larsson – Langhoff – Anderson – Siltanen – Åslund – Lien – Okkels. 

Vålerenga: Hedvall – Hedenstad – Jarl – Näsberg – Strand – Thorvaldsen – Westergaard – Ambina – Sörensen – Björdal – Grundetjern

FotbollDirekt är på plats och liverapporterar från matchen, följ liverapporteringen här.

