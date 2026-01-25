Kouamé bakom AIK:s seger mot FC Flora Tallinn

AIK tog sin första seger för säsongen.

Axel Kouamé blev matchhjälte när han avgjorde träningsmatchen mot FC Flora Tallinn sent i matchen.

Foto: Bildbyrån



AIK tog emot estniska FC Flora Tallinn under söndagen i säsongens andra träningsmatch. Hemmalaget hade ett tydligt grepp om matchen, men fick länge kämpa för att omsätta sitt spelövertag i mål.

Redan i inledningen tog AIK kontroll över bollinnehavet, men de riktigt heta målchanserna lät vänta på sig. Kevin Filling var närmast att spräcka nollan efter 20 minuter, men hans avslut räddades av gästernas målvakt. Samme Filling hade senare även ett nickläge utan att lyckas få bollen i nät.

Efter drygt en timmes spel gjorde AIK flera byten. Avgörandet kom i den 88:e minuten. Axel Kouamé tog emot en passning från Yohanna och satte säkert dit matchens enda mål.

AIK var nära att utöka ledningen kort därefter när Shilla kom fri från halva planen, men även det läget rann ut i sanden.

Matchen slutade 1–0 till AIK.



