Larsson och Åslund ordnade seger mot Västerås SK

Under lördagen ställdes Västerås SK mot Djurgårdens IF.

Då skulle Max Larsson och Patric Åslund visa prov på att släkten är värst.

Foto: Bildbyrån

Efter att både Västerås SK och Djurgården varit borta på träningsläger ställdes de två klubbarna mot varandra på svensk mark under lördagen.

På Hitachi Energy Arena gjorde de två allsvenska klubbarna upp i en träningsmatch.

I den första halvleken skulle ett mål falla, vilket kom till genom två välkända namn för VSK-publiken. Detta då Max Larsson, som nyligen lämnade VSK för Blåränderna, assisterade den gamla VSK-spelaren Patric Åslund i den 29:e minuten.

Det skulle också bli matchens enda mål vilket innebar att Djurgården vann tack vare sina förvärv från motståndarlaget.

Startelvor:

Västerås SK: Fagerström; Bonde, Nsabiyumva, Magnusson – Gefvert, Ring, Diagne, Wernersson – Gunnarsson, Magnusson, Taonsa

Djurgården: Manojlovic; Johansson, Tenho, Une, Larsson – Finndell, Stensson – Okkels, Åslund, Hegland, Fallenius.