Målkalas när FCK slog Mjällby

FC Köpenhamn och Mjällby AIF mötte varandra i träningsmatch.

Det blev en målrik tillställning som slutade 5–3 till FCK.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan drar i gång om en vecka och de regerande mästarna Mjällby AIF värmer upp. Under lördagen ställdes Blekingeklubben mot FC Köpenhamn i en träningsmatch i Danmark.

Maif tog snabbt ledningen och efter tio minuter stod det 2–0.

Sedan tog FCK-stjärnan Youssoufa Moukoko saken i enga händer och vände matchen till 3–2. Mjällbys kvittering räckte inte utan träningsmatchen slutade 5–3 till danskarna.

Mjällby AIF ställs mot IK Sirius i allsvenskan den 3 juli.