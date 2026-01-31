Malmö FF slog Hammarby – i försäsongspremiären

Malmö FF gjorde i dag säsongens första träningsmatch.

Skåneklubben ställdes mot Hammarby i Marbella.

Ur den bataljen så gick de himmelsblå vinnande med 2–0.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF gjorde denna lördag säsongens första träningsmatch då man ställdes mot Hammarby, som redan spelat ett par träningsmatcher.

Bajen började bäst i mötet i Marbella, men trots det var ställningen mållös i halvtid.

Inför den andra halvleken gjorde Stockholmslaget några byten, medan Malmö FF förändrade en hel del och detta gav utdelning för Skåneklubben.

I den 66:e minuten satte Katariina Kosola dit 1–0 och bara några minuter senare utökade Nellie Lilja MFF:s ledning till 2–0.

2–0 blev även slutresultatet för MFF som med det fick en drömstart på försäsongen.