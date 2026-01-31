Malmö FF slog Hammarby – i försäsongspremiären
Malmö FF gjorde i dag säsongens första träningsmatch.
Skåneklubben ställdes mot Hammarby i Marbella.
Ur den bataljen så gick de himmelsblå vinnande med 2–0.
Malmö FF gjorde denna lördag säsongens första träningsmatch då man ställdes mot Hammarby, som redan spelat ett par träningsmatcher.
Bajen började bäst i mötet i Marbella, men trots det var ställningen mållös i halvtid.
Inför den andra halvleken gjorde Stockholmslaget några byten, medan Malmö FF förändrade en hel del och detta gav utdelning för Skåneklubben.
I den 66:e minuten satte Katariina Kosola dit 1–0 och bara några minuter senare utökade Nellie Lilja MFF:s ledning till 2–0.
2–0 blev även slutresultatet för MFF som med det fick en drömstart på försäsongen.
