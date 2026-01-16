MFF slog Sparta Prag under nya tränaren

Malmö FF har inlett försäsongen.

Under fredagen träningsspelade laget mot Sparta Prag.

Då vann himmelsblått med 1–0.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF gjorde sin första match under den nye huvudtränaren Miguel Angel Ramirez. Förvisso en träningsmatch men där Sparta Prag stod för motståndet.

I startelvan valde den spanske tränaren att ställa upp med en relativt rutinerad elva. Från start fanns bland annat Pontus Jansson, Gabriel Busanello och Robin Olsen. Där till fick Erik Botheim starta. Norrmannen var borta nästan hela förra säsongen på grund av skada.

Matchens enda mål gjordes av Emmanuel Ekong i den 14:e minuten.

Värt att notera är att MFF-talangen Vicente Ponnert Hidalgo fick göra A-lagsdebut när han byttes in i efter dryga timmen.

Malmö FF ställs mot Röda Stjärnan i Europa League den 22 januari och mot Genk en vecka senare.