Talangerna bakom Bajens seger – i målrik match

Hammarby slog Metalist Kharkiv i den andra träningsmatchen under torsdagen.

Suwaibou Kebbeh, Wilson Lindberg Uhrström och Elohim Kaboré låg bakom Bajens mål.

Foto: Bildbyrån

Hammarby spelade två träningsmatcher under torsdagen. Stockholmsklubben inledde mot Seattle Sounders där de föll med 3–1. Näst på tur väntade Metalist Kharkiv från Ukraina.

Hammarbys huvudtränare Kalle Karlsson valde att ställa upp ett lag med flera talanger. Bland annat Björn Hedlöf, Oscar Steinke och Wilson Lindberg Uhrström. Därtill startade Elohim Kaboré och Suwaibou Kebbeh.

Efter 25:e spelade minuter hade Hammarby gått upp i en tvåmålsledning efter fullträffar av just Kebbeh och Kaboré. Efter en reducering av Metalist utökade Lindberg Uhrström till 3–1. Det ukrainska motståndet svarade upp bara minuten senare innan Kaboré satte sitt andra mål i matchen.

Träningsmatchen slutade 4–3 efter ytterligare en reducering av Metalist.