Zecira Musovic gjorde comeback – i segern mot Växjö

Malmö FF spelade träningsmatch mot Växjö under fredagen.

Då kunde målvakten Zecira Musovic göra comeback i segern.

Foto: Bildbyrån

Mitt under landslagsuppehållet så spelade Malmö FF en träningsmatch mot Växjö DFF. Lagen saknade många av sina landslagsspelare och MFF saknade bland annat Moa Öhman som blivit given mellan stolparna i himmelsblått.

Men Öhmans frånvaro öppnade upp för en comeback. Zecira Musovic som anslöt i somras och sedan blev mamma är augusti gjorde comeback på fotbollsplanen och hennes första match i MFF-tröjan. Även nyförvärvet Larkin Russel gjorde sin första match för sin nya klubb.

Matchen slutade 4–2 till Malmö FF trots en utvisning i andra halvlek.