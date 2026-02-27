Zecira Musovic gjorde comeback – i segern mot Växjö
Malmö FF spelade träningsmatch mot Växjö under fredagen.
Då kunde målvakten Zecira Musovic göra comeback i segern.
Mitt under landslagsuppehållet så spelade Malmö FF en träningsmatch mot Växjö DFF. Lagen saknade många av sina landslagsspelare och MFF saknade bland annat Moa Öhman som blivit given mellan stolparna i himmelsblått.
Men Öhmans frånvaro öppnade upp för en comeback. Zecira Musovic som anslöt i somras och sedan blev mamma är augusti gjorde comeback på fotbollsplanen och hennes första match i MFF-tröjan. Även nyförvärvet Larkin Russel gjorde sin första match för sin nya klubb.
Matchen slutade 4–2 till Malmö FF trots en utvisning i andra halvlek.
