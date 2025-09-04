AVSLÖJAR: Allsvenske supertalangen släpps fram i EM-kvalet

Bleon Kurtulus har imponerat stort.

18-åringen ser ut som en av allsvenskans bästa mittbackar och så sent som i början av juni gjorde han debut i U21-landslaget.

Enligt FotbollDirekts uppgifter får Halmstads supertalang chansen från start i morgondagens EM-kval mot Armenien.

Foto: Bildbyrån

Allsvensk succé, aktuell för flera utländska klubbar – och med i den senaste U21-landslagstruppen. Halmstads BK-försvararen Bleon Kurtulus, 18, gör ett år som imponerar stort. Nu kan FotbollDirekt rapportera att ett nytt glädjeämne är på gång: start i morgondagens EM-kval mot Armenien i Falkenberg.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har U21-förbundskaptenen Daniel Bäckström tagit beslutet att starta HBK:s 18-åring i premiärmatchen i EM-kvalet under fredagen. Kurtulus gör med det tävlingsdebut för U21-landslaget.

Bleon Kurtulus var med i Bäckströms trupp i maj, när han gjorde debut i U21. Då spelade däremot ”Blågult” enbart träningslandskamper.

18-åringen har spelat 90 minuter i alla förutom två av Halmstads BK:s allsvenska matcher denna säsong. Han står noterad för ett mål mot Östers IF i våras.

Kurtulus har tidigare gjort landskamper för Sverige på ungdomsnivå.

Sverige spelar mot Armenien med start klockan 18:00 under fredagen. I kvalgruppen finns även Italien, Montenegro, Nordmakedonien och Polen.