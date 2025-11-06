Brusberg tvingas lämna återbud till U21

BK Häckens Isak Brusberg har drabbats av en ljumskskada och finns inte med i kvällens Conference League-trupp.

19-åringen tvingas även lämna återbud till U21-landslaget, det skriver klubben på X.



Foto: Bildbyrån

När BK Häcken presenterade truppen till kvällens Europa Conference League-match mot Strasbourg saknades Isak Brusberg.



Klubben meddelade via X att 19-åringen drabbats av en ljumskskada.

Klubben skriver också att skadan innebär att Brusberg även tvingas lämna återbud ill den kommande samlingen med det svenska U21-landslaget som han nyligen blev kallad till för första gången i karriären.