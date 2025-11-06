Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Brusberg tvingas lämna återbud till U21

Author image
Moa Jansson
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

BK Häckens Isak Brusberg har drabbats av en ljumskskada och finns inte med i kvällens Conference League-trupp.
19-åringen tvingas även lämna återbud till U21-landslaget, det skriver klubben på X.


Foto: Bildbyrån

När BK Häcken presenterade truppen till kvällens Europa Conference League-match mot Strasbourg saknades Isak Brusberg.

Klubben meddelade via X att 19-åringen drabbats av en ljumskskada.

Klubben skriver också att skadan innebär att Brusberg även tvingas lämna återbud ill den kommande samlingen med det svenska U21-landslaget som han nyligen blev kallad till för första gången i karriären.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt