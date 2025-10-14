Daniel Bäckström efter förlusten: ”Under all kritik att vi inte lyckas bättre”

U21 förlorade med 6–0 mot Polen i EM-kvalet.

Förbundskaptenen Daniel Bäckström ger sin syn på genomklappningen.

– Men det är klart att det är under all kritik att vi inte lyckas bättre, säger Bäckström till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Sverige förlorade tisdagens landskamp med 6–0. Det innebär att U21 kan riskera att missa EM 2027.



– Det är klart att vi är besvikna, det är en svag insats och ett dåligt slutresultat, säger Bäckström till Fotbollskanalen.

”Blågult” fick en mardrömsstart när Polen gjorde mål redan i den 6:e minuten och Sverige kunde inte repa sig efter det.



– Vi sätter oss i en svår situation, med tanke på att vi släpper in ett tidigt mål, och mål förändrar matchbilder. Sen när vi får lite kontroll på matchbilden släpper vi in ett mål på en straff efter en halvtimme. Då har vi satt oss i en situation som är uppförsbacke. När vi sedan tappar in ett mål innan halvtid så har vi i princip en omöjlig uppgift att handskas med.

Förbundskapten Bäckström var inte nöjd med prestationen.

– Jag håller med om att situationen vi sätter oss i, där vi släpper in mål på det sättet, det är inte tillräckligt bra. Jag ska sätta mig och titta igenom matchen i efterhand för att se vad det faktiskt är som händer. Men det är klart att det är under all kritik att vi inte lyckas bättre.

