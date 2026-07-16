Ericson om U21 och framtiden: ”En markant skillnad”

Håkan Ericson är främst ihågkommen som förbundskapten i U21-landslaget som tog EM-guld 2015.

Idag har 66-åringen en annan vardag – men är öppen för att ta över ett landslag igen.

– Där finns det fortfarande en dörr öppen, säger han till FotbollDirekt.

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Flera minns fortfarande det svenska U21-landslagets EM-guld 2015. En bedrift som skrivit in sig i svensk landslagshistoria.

Elva år senare har U21-landslaget missat de senaste fem mästerskapen. Tidigare i våras stod det dessutom klart att förbundskaptenen Daniel Bäckström lämnar sitt uppdrag i höst.

Någon som vet hur det är att nå framgång med U21-landslaget är den tidigare förbundskaptenen Håkan Ericson. Han tog över U21 2011 och ledde det fram till 2017. Han var med och ledde landslaget när Portugal besegrades på straffar och EM-guldet var säkrat.

– Man kan konstatera att något har hänt. Om man gör en historisk tillbakablick, har jag i alla fall koll på att så långt som 2007 så hade Jörgen Lennartsson och Tommy Söderberg U21-landslaget. De vann sin kvalgrupp och missade i playoff. 2009 hade man hemmaplan och då kom man trea. 2011 vann man sin kvalgrupp, missade i playoff. 2013 vann vi vår kvalgrupp, missade i playoff mot Italien. 2015 slog vi ut Frankrike, vann guld. 2017 gick vi obesegrade genom gruppen mot Spanien och Kroatien. Sedan har vi missat fem i rad, säger Håkan Ericson.