JUST NU: Kurtulus startar – FD:s avslöjande bekräftat

Sveriges U21-landslag ställs mot Armenien.

Då startar mittbackstalangen Bleon Kurtulus.

Något FotbollDirekt tidigare kunde avslöja.

Foto: Bildbyrån

Den svenska U21-landslaget spelar kval till EM under fredagen. i den första matchen ställs Blågult mot Armenien på Falcon alkoholfri arena i Falkenberg.

Inför kvalmatchen kunde FotbollDirekt avslöja att Halmstads mittbackstalang Bleon Kurtulus kommer att få en plats från start. När elvan kablades ut stod det klart att Kurtulus är med från start.

I förbundskapten Daniels Bäckströms elva finns bland annat även Williot Swedberg och Barcelona-spelaren Roony Bardghji med från start.

Matchen startar 18.00

Startelvor:

Sverige: Elis Bishesari – Genesis Antwi, Bleon Kurtulus, Nils Zätterström, Matteo Perez Vinlöf – Amin Boudri, Markus Karlsson, Williot Swedberg – Roony Bardghji, Richie Omorowa, Momodou Sonko