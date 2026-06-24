Klart: Daniel Bäckström lämnar U21-landslaget

Det svenska U21-landslaget har flera tunga år bakom sig.

Nu meddelar SvFF att förbundskaptenen Daniel Bäckström lämnar sitt uppdrag.

– Även om resultaten inte blev exakt som vi hade hoppats på tar vi med oss många positiva erfarenheter, säger landslagschef Kim Källström i förbundets hemsida.

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Sveriges U21-landslag har inte spelat ett mästerskap sedan 2017. Inte heller kvalet till EM 2027 har gått vägen och med två matcher kvar av kvalet är blågult redan borta.

Efter att kvalspelet har avslutats i höst kommer förbundskaptenen Daniel Bäckström lämna. Enligt SvFF har beslutet fattats i samråd med Bäckström.

– Vi har haft ett mycket fint samarbete med Daniel. Även om resultaten inte blev exakt som vi hade hoppats på tar vi med oss många positiva erfarenheter. Daniel har gjort ett utmärkt arbete och bidragit starkt till utvecklingen samt till uppslussningen av spelare till A-landslaget, säger landslagschef Kim Källström till förbundets hemsida.

Daniel Bäckström:

– Jag är stolt över att ha fått uppdraget att representera U21-landslaget i den här rollen. Självklart hade jag önskat att vi hade tagit oss vidare från kvalspelet, men jag är samtidigt väldigt glad över att så många spelare under de senaste åren tagit steget från U21 till herrlandslaget. Nu kommer jag att göra allt jag kan för att ge laget en så fin avslutning som möjligt under hösten.

Bäckström har tränat U21-landslaget sedan 2022 och han vikarierade även som förbundskapten för A-landslaget i samband med januariturnén 2023. På klubblagsnivå har han tränat IK Sirius och IF Sylvia, samt varit assisterande i Örebro SK och Malmö FF.







