SOLNA. Roony Bardghji är tillbaka i U21-landslaget efter sin svåra skada.

Förbundskapten Daniel Bäckström hyllar spelarens flytt till FC Barcelona.

– Han kommer så småningom att nypa minuter i La Liga, det kommer han att göra, säger Bäckström till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Den svenska U21-landslagstruppen togs ut i går. En snackis på förhand var Roony Bardghjis vara eller icke vara i U21 kontra A-landslaget.

Det blev på nytt U21och därmed är supertalangen född 2005 tillbaka där efter sin svåra skada som han ådrog sig i FC Köpenhamn.

Den här sommaren har den offensiva spelaren bytt FCK mot FC Barcelona där han på försäsongen nätade för spanska bjässens A-lag.

Daniel Bäckström myser.

– Jag är glad att kunna kalla Roony igen. Han har gått igenom en tuff period med sin svåra skada, men nu har han gjort en jättehäftig flytt från Danmark till Spanien och det är klart att det här är spets för oss som kommer in i EM-kvalet. Vi har haft fina samtal det senaste året, jag och Roony, berättar U21-landslagets förbundskapten för FotbollDirekt.

Hur förvånad blev du över flytten till Barcelona i somras?

– Det känns som det ryktats om Roonys kommande klubbadress under en lång period nu. Det har ju varit snack om Barcelona under flera fönster och det är klart att vi snackar om en klubb på absoluta högstanivån. Nu är han där för att komma in i allting men så småningom kommer han nypa minuter i La Liga, det kommer han att göra.

Bäckström låter mycket övertygad när han säger det och utvecklar sedan:

– Om allt går som det ska det vill säga. Just nu är det lite registreringsstrul där, men när det väl landar är jag säker på det med hans ambitioner och kvaliteter. Han kommer ta sig in där på ett eller annat sätt.

Men då lär du inte få behålla honom i U21?

– Haha. Vi får se, det där en fråga för Jon (Dahl Tomasson). Men så länge Roony är uttagningsbar för mig kommer jag ta ut honom.