SOLNA. Williot Swedberg tackade nej till förra U21-samlingen.

Nu är Celta Vigo-spelaren tillbaka i Daniel Bäckströms trupp – och allt är frid och fröjd.

– Vi har haft en bra dialog och det är inga konstigheter, säger Bäckström till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån.

Han var med i Jon Dahl Tomassons junisamling 2024. Sedan dess har Williot Swedberg fått nöja sig med spel i U21-landslaget.

I Galicien där Swedberg spelar sin La Liga-fotboll är det stor förvåning kring att yttern inte finns med i Sveriges A-landslag – och det gör han heller inte den här gången.

I stället får Swedberg nöja sig med spel i Daniel Bäckströms U21-landslag som kvalspelar till EM mot Armenien och Montenegro i början av september, detta står klart under onsdagen.

– Jon har många bra offensiva spelare och som han själv säger följer han många, men alla kan inte vara med. I slutändan handlar det om att prestera i sin hemmamiljö och så får Jon ta ut sitt lag, säger Bäckström till FotbollDirekt.

”För mig var det givet att kalla Williot”

Med tanke på att Swedberg i förra U21-samlingen valde att tacka nej är det förstås intressant att fråga Bäckström hur det nu var att ta ut Swedberg på nytt. Helt odramatiskt, menar han själv.

– Vi hade ett bra snack både före och efter förra samlingen och sedan har vi haft kontakt under sommaren. För mig var det givet att kalla Williot nu när han var tillgänglig, säger Bäckström.

Men var det som egentligen hände när han valde att tacka nej?

– Som jag har vi haft bra snack, en bra dialog. Jag håller detaljer om hur han tänkte där och då för mig själv. Vill han sedan måla den bilden om hur han tänker, ja då borde frågan gå till Williot. Men vi har haft bra samtal under en lång period, säger U21-förbundskaptenen.