23 miljoner människor vill bannlysa Argentina från VM

Finalen i New Jersey blev droppen.

Nu kräver 23 miljoner människor att Argentina stängs av från VM – för all framtid.

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Argentina har anklagats för fulspel och domarfördelar under VM. Nu har flera människor tagit saken i egna händer.

En namninsamling kallad ”Argentina Out” har i dagsläget över 23 miljoner underskrifter från 170 länder. Målet? Att få det argentinska landslaget bannlysta från VM för all framtid.

Insamlingen hade som mål att nå upp till fem miljoner underskrifter. Efter finalen mot Spanien ökade antalet påskrifter markant och idag har det ursprungliga målat överträffats nästan fem gånger.

Efter finalen stängdes insamlingen.

”Fifa ignorerade oss men Spanien levererade. Tack Spanien”, går det att läsa på hemsidan.

Vill få finalen omspelad

Det var i samband med åttondelsfinalen mot Egypten som snacket om argentinsk fördel började ta fart. Argentina vann trots att man låg under med 2–0 när tio minuter återstod av matchen. Egypten fick också ett mål bortdömt efter VAR-koll.

Fifa har starkt dementerat att domarna ska ha gett Argentina några medvetna fördelar under matchen.

”Vi är inte influerade av någon”, sa domarbasen Pierluigi Collina efter åttondelsfinalen.

Men även de som stöttar Argentina menar att domarna inte har gjort sitt jobb. En namninsamling på sajten change.org har i dagsläget 2 381 underskrifter. Målet är att finalen mot Spanien ska spelas om.

”Spelarnas passion och hårda arbete förtjänar att hedras genom opartisk bedömning som lever upp till värden som integritet och respekt”, skriver insamlingens initiativtagare.

Huruvida Argentina blir bannlysta eller om finalen kommer spelas om får bedömas som högst otroligt, trots mängden namnunderskrifter.