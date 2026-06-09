Algeriet i VM 2026 – Allt du behöver veta

Algeriet i VM 2026: Vad du kan förvänta dig

Efter tolv års frånvaro är Algeriet tillbaka på den största internationella fotbollsscenen. Nationen stormade genom det afrikanska kvalspelet med stor dominans. Nu ligger fokus på att bevisa att den taktiska stabiliteten har återvänt under Vladimir Petković.

VM 2026 i Nordamerika markerar sannolikt slutet på en era för tongivande profiler som Riyad Mahrez. Samtidigt väntar en ny generation spelare på att axla ansvaret. Förväntningarna kretsar kring truppens offensiva identitet och förmågan att hantera taktiskt drivet motstånd.

I gruppspelet väntar de regerande mästarna Argentina samt ett välorganiserat Österrike. För att nå en eftertraktad slutspelsplats krävs enorm disciplin. Här analyserar vi spelsystemet, nyckelspelarna och den realistiska potentialen under mästerskapet.

Snabbfakta

Förbundskapten Vladimir Petković Smeknamn Ökenrävarna FIFA-ranking 29 Bästa VM-resultat Åttondelsfinal (2014) Antal VM-framträdanden 5

Algeriet i tidigare VM

Algeriet missade mästerskapen både 2018 och 2022. Nationens senaste framträdande på denna nivå skedde i Brasilien 2014. Då nåddes den främsta placeringen någonsin genom ett avancemang till åttondelsfinal.

Turneringen 2014 avslutades med en knapp förlust mot de blivande mästarna Tyskland efter förlängning. Den upplagan präglades av snabba omställningar och en stark defensiv organisation. Dagens landslag bygger i stället på ett mer spelförande system.

Historiskt har afrikanska nationer haft svårt att etablera kontinuitet i dessa sammanhang. Den nuvarande truppen har dock en djupare offensiv bredd jämfört med tidigare generationer. Förväntningarna inför årets mästerskap vilar tungt på denna offensiva utveckling.

År Resultat Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Gjorda mål Insläppta mål 1986 Gruppspel 3 0 1 2 1 5 1990 Kvalade inte in – – – – – – 1994 Kvalade inte in – – – – – – 1998 Kvalade inte in – – – – – – 2002 Kvalade inte in – – – – – – 2006 Kvalade inte in – – – – – – 2010 Gruppspel 3 0 1 2 0 2 2014 Åttondelsfinal 4 1 1 2 7 7 2018 Kvalade inte in – – – – – – 2022 Kvalade inte in – – – – – –

Algeriets väg till VM 2026

Kvalspelet bekräftade nationens status som en dominant kraft på den afrikanska kontinenten. Truppen säkrade 25 av 30 möjliga poäng och vann sin grupp med marginal. Denna period präglades av en tydlig taktisk utveckling.

Ett mer strukturerat anfallsspel implementerades vilket resulterade i 24 gjorda mål. Spelarna visade upp en imponerande stabilitet och förlorade endast en match mot Guinea. Under kvalets gång skedde även en naturlig evolution av spelartruppen.

Äldre profiler fasades delvis ut till förmån för yngre talanger. Övergången från den tidigare tränarregimen har skapat en nödvändig balans. Truppen rymmer numera både enorm rutin och ungdomlig energi.

Algeriets förbundskapten: Vladimir Petković

Vladimir Petković tog över ansvaret tidigt under 2024 med ett tydligt uppdrag. Hans pragmatiska ledarstil stabiliserade snabbt landslaget efter en period av osäkerhet. Tränaren är välkänd för den svenska publiken efter att hans Schweiz slogs ut av just Sverige i åttondelsfinalen 2018.

Innan det nuvarande uppdraget skördade han stora framgångar i europeisk klubbfotboll. Han ledde bland annat Lazio till en cuptitel 2013. Därefter etablerade han Schweiz som en konsekvent slutspelsnation under sju framgångsrika år.

Hans tränarfilosofi bygger på taktisk flexibilitet och hög fysisk kravställning. Till skillnad från tidigare förbundskaptener har han inte tvekat att ställa etablerade stjärnor åt sidan. Fysisk arbetskapacitet prioriteras nu framför historiska meriter.

Så spelar Algeriet: Taktisk analys

Den taktiska grunden vilar på en flexibel 4-2-3-1-formation. Vid eget bollinnehav övergår strukturen ofta till ett mer offensivt 4-3-3-system. Spelet byggs upp genom centrala mittfältskombinationer innan bollen distribueras ut mot kanterna.

Presspelet är välorganiserat och kräver hög atletisk kapacitet från samtliga utespelare. Defensivt positionerar sig backlinjen relativt högt för att krympa ytorna centralt. Under kvalet snittade nationen över fem skott på mål per match.

Omställningsspelet utgör ett ständigt hot tack vare snabba yttrar och djupledslöpande anfallare. Denna kollektiva disciplin påminner delvis om hur skandinaviska landslag historiskt har maximerat sitt spelarmaterial. Taktisk lojalitet genomsyrar hela lagbygget.

Förväntad startelva

Algeriet: Zidane, Belghali, Belaid, Bensebaini, Ait-Nouri, Zerrouki, Boudaoui, Mahrez, Aouar, Chaibi, Gouiri.

Denna uppställning balanserar defensiv trygghet med hög offensiv kreativitet. Backlinjen leds av rutinerade Aïssa Mandi. På mittfältet bidrar Ramiz Zerrouki med stabilitet bakom spelfördelaren Houssem Aouar. Offensiven kretsar kring Riyad Mahrez förmåga att skapa ytor för djupledslöpande forwards som Mohamed Amoura.

Nyckelspelaren: Riyad Mahrez

Riyad Mahrez är den odiskutabla ledaren och det kreativa navet. Yttern slog igenom i Leicester City innan han etablerade sig i Manchester City. Numera huserar han i Al-Ahli där formen förblivit stark.

Foto: Alamy

Med 113 landskamper och 38 mål bär han ett enormt offensivt ansvar. Taktiskt agerar han som en inverterad spelfördelare på högerkanten. Han dikterar tempot och drar till sig försvarare för att frigöra ytor åt överlappande lagkamrater.

Utan honom på planen tappar anfallsspelet stora delar av sin oförutsägbarhet. Motståndarna tvingas ofta dubbla markeringen mot stjärnan. Detta skapar numerära överlägen centralt som andra spelare kan utnyttja.

Framtidslöftet: Mohamed Amoura

Mohamed Amoura har snabbt etablerat sig som lagets mest spännande offensiva vapen. Anfallaren har tagit stora kliv och huserar numera i tyska Wolfsburg. Under kvalspelet dominerade han fullständigt med tio gjorda mål.

Hans explosivitet och förmåga att hota i djupled adderar en ny dimension. Taktiskt kompletterar han spelfördelare genom ständiga löpningar bakom motståndarnas backlinje. Utan hans djupledshot riskerar anfallsspelet att bli för statiskt.

Genombrottet har minskat det historiska beroendet av äldre stjärnor. Flera skandinaviska klubbar brukar leta efter exakt denna typ av intensiv anfallsprofil. Han förväntas få ett massivt internationellt genombrott under sommaren.

Algeriets trupp

Målvakter

Spelare Klubb Position Anthony Mandrea SM Caen GK Luca Zidane Granada CF GK Oussama Benbot USM Alger GK

Försvarare

Spelare Klubb Position Aïssa Mandi Lille OSC DF Ramy Bensebaini Borussia Dortmund DF Rayan Aït-Nouri Manchester City FC DF Mehdi Dorval SSC Bari DF Mohamed Amine Tougaï Espérance Sportive de Tunis DF Zineddine Belaïd JS Kabylie DF Rafiq Belghali Hellas Verona FC DF Jaouen Hadjam BSC Young Boys DF Youcef Atal Al-Sadd SC DF

Mittfältare

Spelare Klubb Position Ismaël Bennacer GNK Dinamo Zagreb MF Hicham Boudaoui OGC Nice MF Ramiz Zerrouki FC Twente MF Farès Chaïbi Eintracht Frankfurt MF Houssem Aouar Al-Ittihad Club MF Adam Zorgane Union Saint-Gilloise MF Ibrahim Maza Bayer 04 Leverkusen MF Ahmed Kendouci Ceramica Cleopatra FC MF

Anfallare

Spelare Klubb Position Riyad Mahrez Al-Ahli Saudi FC FW Mohamed Amoura VfL Wolfsburg FW Amine Gouiri Olympique de Marseille FW Anis Hadj Moussa Feyenoord Rotterdam FW Baghdad Bounedjah Al-Shamal SC FW Adel Boulbina Al-Duhail SC FW

Algeriet: Allt du behöver veta

Truppbredden ger Vladimir Petkovic många taktiska alternativ inför sommarens mästerskap. Offensiven är tveklöst lagets starkaste lagdel med flera pålitliga målskyttar. Defensiven visade dock vissa sprickor under kvalet med insläppta mål i sju av tio matcher.

Denna obalans kan bli kostsam mot högkvalitativt motstånd. I gruppspelet väntar tuffa utmaningar mot nationer som Argentina och Österrike. Jämfört med turneringens stora favoriter saknar truppen erfarenhet av sena utslagsmatcher.

De underliggande siffrorna indikerar dock en hög offensiv xG-produktion. Förmågan att kontrollera matchbilden på det centrala mittfältet blir helt avgörande för avancemang. Om Houssem Aouar och Ibrahim Maza presterar på topp finns alla förutsättningar för framgång.

Algeriets spelschema i VM

Superdatorn: Så går det för Algeriet

Prediktiva modeller ger en objektiv bild av lagets chanser baserat på tusentals simuleringar. Dessa system väger in historisk data, spelarmaterial och aktuell form. Jämfört med lagets placering på världsrankingen målar statistiken upp en utmanande väg framåt.

Modellerna pekar ofta på svårigheterna att nå de allra sista omgångarna. Siffrorna speglar den oerhört tuffa lottningen i gruppspelet. En framskjuten placering kräver att truppen överträffar dessa statistiska förväntningar avsevärt.

Att nå stadiet Projicerad chans Vinnare 0.1% Final 0.7% Semifinal 2.9% Kvartsfinal 8.6% Åttondelsfinal 21.8% Sextondelsfinal 73.3%

Grupplacering Projicerad chans Gruppvinnare 13.7% Kvalificering från grupp 73.3% Utslagna i gruppspel 26.7%

Summering

Turneringstaket för Algeriet ligger sannolikt kring den första utslagsrundan. Den största osäkerhetsfaktorn rör försvarsspelets stabilitet mot absolut toppmotstånd. Om de offensiva nyckelspelarna hittar formen kan de störa vilken motståndare som helst.

Gruppspelets inledande matcher kommer att definiera hela nationens sommar. En stark start kan mycket väl lägga grunden för en ny historisk framgång.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.