Alla klara sextondelsfinaler i VM

Fyra matcher återstår av gruppspelet i VM.

Men redan nu är majoriteten av slutspelsträdet komplett.

Här är samtliga spikade sextondelsfinaler!

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Nio av 16 matcher i nästa runda är spikade. Spanien, Belgien, Mexiko och Schweiz väntar fortfarande på beskedet om vilka de kommer möta i nästa runda.

Enligt VG:s hyllade datamodell kommer Belgien med 43,6 procents sannolikhet möta Sydkorea. För Mexiko och Schweiz väntar med över 90 procents sannolikhet Ecuador respektive Iran i sextondelen.

Spanien ställs mot tvåan i grupp J. Den platsen kommer tillhöra antingen Österrike eller Algeriet, som möts i den sista omgången.

Bland de klara sextondelsfinalerna finns det utrymme för många oväntade avancemang. Värdnationen Kanada ställs mot Sydafrika, som inledde turneringen mycket svagt. Egypten, som är vidare för första gången någonsin, hade inte kunnat be om en mer fördelaktig lottning i form av Australien.

Andra nationer har snarare dragit nitlotten. Paraguay kommer ställas mot Tyskland och debutanten Kap Verde tar emot de regerande masterna Argentina.

För svensk del väntar vicemästarna Frankrike i New Jersey, vilket nu fastslagits officiellt.

Alla klara slutspelsmatcher

Tyskland – Paraguay

Frankrike – Svergie

Sydafrika – Kanada

Nederländerna – Marocko

USA – Bosnien & Herzegovina

Brasilien – Japan

Elfenbenskusten – Norge

Argentina – Kap Verde

Australien – Egypten