Argentina-bossens kritik till pauserna: ” Det är konstigt”

Argentina möter Österrike på en inomhusarena med luftkonditionering.

Trots det kommer det att vara vattenpauser i varje halvlek.

– Jag tror inte att det här är normalt för oss än, säger Argentinas förbundskapten Lionel Scaloni.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

En följetång i VM har varit de obligatoriska vattenpauserna i varje halvlek. Domaren blåser av matchen i tre minuter för att spelare ska kunna dricka vatten när det är hög temperatur.

Pauserna sker i varje match oavsett vilket väder det är. Under måndagskvällen ställs Argentina mot Österrike på den moderna arenan AT&T Stadium i Dallas. Arenan ligger inomhus och har ett AC-system. Trots det kommer det att vara vattenpauser.

Scalonis kritik

Pauserna är något som Argentinas förbundskapten ställer sig frågande till och menar att det kan påverka spelet.

– Allt jag har i huvudet kan förändras beroende på dessa 22, 23 minuter. Vi har folk som analyserar matchen och vi letar efter lösningar. Det är vad man gör i en vanlig halvtid, säger Scaloni under en presskonferens och fortsätter:

– Det är konstigt att anpassa sig till det. Det är något som, om vi gör det mer, kommer att bli normalt. Jag tror inte att det här är normalt för oss än.

Matchen mellan Argentina och Österrike startar klockan 19.00.