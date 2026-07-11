Argentina – Schweiz: Truppnyheter och förväntade startelvor

Argentina ställs mot Schweiz i VM-kvartsfinal.

Här är allt du behöver veta om lagens truppstatus och förväntade startelvor.

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Inför kvartsfinalen är förutsättningarna klara: de regerande mästarna Argentina ställs mot ett välorganiserat Schweiz. Tillgången på nyckelspelare kan bli helt avgörande, där en skada i det schweiziska lägret skapar stor osäkerhet. Förväntade startelvor blir därför extra intressanta.

Argentina: Status i truppen och förväntad startelva

Skador och avstängningar Argentina Spelare Lämna tillbaka Julio Soler muscle-injury Doubtful Juan Foyth cruciate-ligament-injury Early October 2026 Valentin Carboni cruciate-ligament-injury Early November 2026

Båda lagen kommer till matchen med olika förutsättningar gällande truppstatus, vilket kan påverka deras respektive startelvor.

För Argentina ser läget ljust ut. Förbundskapten Lionel Scaloni har inga nya skador eller avstängningar att oroa sig för. Det innebär att han kan ställa upp med starkast möjliga lag, och mycket talar för att han väljer samma elva som inledde den dramatiska vändningen mot Egypten.

Argentinas förväntade startelva: D. Martinez – Molina, Romero, Li. Martinez, Medina – Paredes, De Paul, Mac Allister – Fernandez – Messi, La. Martinez

Denna uppställning ger en solid bas med Paredes som ankare, vilket frigör de offensiva mittfältarna att stödja anfallsduon. Messi förväntas som vanligt ha en fri roll där han kan röra sig över stora ytor för att hitta och skapa målchanser.

Schweiz: Status i truppen och förväntad startelva

Skador och avstängningar Schweiz Spelare Lämna tillbaka Luca Jaquez muscle-injury Doubtful Johan Manzambi knee-injury About 1-2 weeks Michel Aebischer muscle-injury Doubtful

För Schweiz är situationen betydligt mer bekymmersam.

Lagets stora stjärna under turneringen, Johan Manzambi, missade åttondelsfinalen mot Colombia på grund av en knäskada och är högst osäker till spel. Med tre mål och två assist har han varit direkt inblandad i fem av lagets mål. Ett avbräck för Manzambi skulle vara ett enormt slag mot Schweiz offensiva kapacitet.

Schweiz förväntade startelva: Kobel – Zakaria, Elvedi, Akanji, Muheim – Freuler, Xhaka, Sow – Ndoye, Embolo, Vargas

Laget kommer att förlita sig på sin starka defensiva struktur, där duon Freuler och Xhaka skyddar backlinjen. Framåt blir det upp till Breel Embolo att på egen hand skapa oreda för det argentinska försvaret.

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