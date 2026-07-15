Argentinas drag inför semin: ”Hade gjort likadant”

Argentina har ett ess i rockärmen inför semifinalen mot England.

Nämligen deras bortatröja.

– Det hade jag ingen aning om, säger Englands Thomas Tuchel till BBC.

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I kvällens semifinal kommer England spela i vitt mot Argentina som ställer upp i sina reservställ. Det är de vidskepliga argentinarna minst sagt nöjda med.

Den mörkblåa bortatröjan har en stark status i den argentinska VM-historien, i synnerhet kopplat till matcherna mot England. Argentinas två senaste vinster mot engelsmännen (1986 och 1998) kom när sydamerikanerna spelade i mörkblått.

Det har därför spekulerats ifall det argentinska lägret haft ett finger med i spelet för att få spela i sina reservställ. Det kan också vara så enkelt som att England står som hemmalag.

Den engelska förbundskaptenen Thomas Tuchel fick frågan om den argentinska vidskepligheten under en pressträff.

– Jag hade nog gjort likadant. Men all heder till dem, jag hade ingen aning om det, säger tysken enligt BBC.

– Jag själv några vidskepliga rutiner, men jag kommer inte berätta. En vidskeplighet som jag har är att inte berätta om det. Vi har alla rutiner som vi går efter varje dag. Det är normalt i idrott på högsta nivå, tilläger han.

Argentina har endast spelat i sina reservställ en gång tidigare under turneringen. Det var i gruppspelsmatchen mot Jordanien, som man vann med 3–1.

Semifinalen mellan England och Argentina har avspark klockan 21:00 svensk tid.