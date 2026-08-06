Argentinas semifinalseger blir nationell helgdag

15 juli.

Det var dagen som Argentina besegrade England i VM-semifinalen.

Nu blir datumet en nationell helgdag.

Foto: Bildbyrån

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Semifinalen mellan Argentina och England var kanske VM-turneringens mest laddade match på förhand. Efter att ha hamnat i tidigt underläge lyckades sydamerikanerna vända och ta sig till sin andra raka VM-final.

Nu väljer det argentinska förbundet AFA att högtidliggöra matchen. Under ett möte under onsdagen röstades det enhälligt för att göra den 15 juli, dagen då matchen spelades, till ”de argentinska fotbollslandslagens dag”.

”Men hyllningen gäller inte bara denna milstolpe för A-landslaget. Erkännandet är också tillägnat samtliga argentinska landslag – ungdomslandslag, herr- och damlandslag samt landslagen i futsal, strandfotboll och traditionell fotboll”, skriver förbundet i ett uttalande.

Matchen kantades även av kontroversiella scener. Efter slutsignalen firade de argentinska spelarna bakom en banderoll med budskapet ”Las Malvinas son Argentinas”, en referens till Falklandskriget mot England på 80-talet.

Fifa startade även en utredning gällande bland annat diskriminering, rasism och inkastade föremål från den argentinska publiken i samband med matchen.

Argentina förlorade sedermera finalen mot Spanien med 1–0 efter förlängning.