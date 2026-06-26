Avbräck i England – James missar VM-matcher

England kommer att få klara sig utan Reece James.

Försvararen har ådragit sig en hamstringskada, enligt The Guardian.

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England ställs mot Panama i den sista gruppspelsmatchen i VM. Då kommer ”Three Lions” att få klara sig utan Reece James. Högerbacken drogs med känningar efter den senaste matchen mot Ghana och under fredagens träning saknades Chelsea-kaptenen.

Enligt The Guardian rör det sig om en hamstringskada och James uppges missa Englands två kommande VM-matcher.

Englands match mot Panama startar klockan 23:00 lördagen den 27 juni.