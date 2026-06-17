Bajenfavoriten i Colombia – domen kring stjärnan

Sebastian Bojassén är av colombianskt påbrå och bor numera i Cali.

Stockholmaren som räddade kvar Hammarby i superettan 2011 berättar för FotbollDirekt om landets stora namn James Rodriguez status inför VM-premiären.

– Jag känner mig trygg med att han kommer ha bindeln, men håller han inte måste tränaren vara så pass stark att våga byta ut honom, säger 41-åringen.

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Han hjälper till med biståndsarbete i Colombia och har gjort så i tio års tid. Sebastian Bojassén var inte bara hjälte för Hammarby genom att skjuta kvar laget i superettan nere i Ängelholm i säsongsavslutningen 2011 – han vill också ge tillbaka till det land i Sydamerika som han har rötterna ifrån.

När FD ringer upp Bojassén har han precis varit på möte med en skola i Cali, staden i sydvästra Colombia med närmare tre miljoner invånare.

När VM kommer på tal skiner den i dag 41-åriga stockholmaren upp direkt.

– Alla älskar fotboll i Colombia, det är ett fotbollstokigt folk, säger Bojassén.

”James är inte superstjärnan längre, det är Lucho Diaz”

2014 slog en viss James Rodriguez igenom i VM med dunder och brak och länge därefter var mittfältaren Colombias storstjärna med många år i Real Madrid.

Men inte längre. Bayern Münchens Luiz Diaz har gått om i rang. Ändå tror Bojassén att kapten Rodriguez som haft tuffa sista år i klubbkarriären med lite speltid i en drös olika klubbar ändå kommer steppa upp i VM.

– Klubbspel och landslagsspel är olika saker, James har två olika personligheter där. Jag tittade noga på honom i genrepet mot Jordanien och när han förlorade en boll jagade han direkt tillbaka. Han gjorde jobbet direkt. Det här mästerskapet är en chans för honom att få upprättelse överallt och alla vill ju representera sitt land. Han bryr sig inte om vad som skrivs i Spanien eller någon annanstans, säger Bojassén om Rodriguez mycket misslyckade tid i Rayo Vallecano 2024/2025 med blott sex framträdanden.

– Han ger verkligen allt för sitt land och han är inte superstjärnan längre, det är ”Lucho” Diaz. James måste göra jobbet, det räcker inte längre att bara vara James. Han kommer göra jobbet och jag känner mig trygg med att han kommer ha bindeln, att han kommer starta. Men håller han inte måste tränaren vara så pass stark att våga byta ut honom.

Fotnot: Colombias VM-premiär går av stapeln mot Uzbekistan natten till torsdag klockan 04 svensk tid.