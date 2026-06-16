Bekräftar: Livramento missar resten av VM
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Det blir inget VM för Tino Livramento till följd av en skada.
Istället kallas Trevoh Chalobah in till truppen.
Det bekräftar det engelska förbundet.
VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |
England kommer man få klara sig utan ytterbacken Tino Livramento i VM. Det engelska förbundet bekräftar att Newcastle-spelaren lämnar den engelska truppen och han missar därmed resten av turneringen.
Boven i dramat är en vadskada som Livramento drog på sig i samband med ett träningspass i söndags. 23-åringen ersätts av Chelseas Trevoh Chalobah.
England inleder VM mot Kroatien under onsdagskvällen.
Den här artikeln handlar om: