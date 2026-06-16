Bekräftar: Livramento missar resten av VM

Det blir inget VM för Tino Livramento till följd av en skada.

Istället kallas Trevoh Chalobah in till truppen.

Det bekräftar det engelska förbundet.

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England kommer man få klara sig utan ytterbacken Tino Livramento i VM. Det engelska förbundet bekräftar att Newcastle-spelaren lämnar den engelska truppen och han missar därmed resten av turneringen.

Boven i dramat är en vadskada som Livramento drog på sig i samband med ett träningspass i söndags. 23-åringen ersätts av Chelseas Trevoh Chalobah.

England inleder VM mot Kroatien under onsdagskvällen.