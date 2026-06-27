Bekräftar: Messi inleder på bänken för Argentina

Argentina är redan klara för sextondelsfinal inför mötet med Jordanien.

Då väljer Lionel Scaloni att sätta Lionel Messi på bänken.

Det bekräftar förbundskaptenen enligt BBC.

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De regerande mästarna Argentina har så här långt levt upp till förväntningarna i VM. Laget har full pott med 5–0 i målskillnad, och är klara för sextondelsfinal med en match till godo.

Samtliga argentinska mål har gjorts av Lionel Messi. Mot Jordanien kommer däremot andra spelare behöva stiga fram.

Argentinas förbundskapten Lionel Scaloni bekräftar att lagkaptenen kommer att inleda på bänken i den avslutande gruppspelsmatchen. Men några minuter ser det ut att bli för 39-åringen.

– Leo kommer med största sannolikhet att komma in i den andra halvleken. Vi pratade igenom det och kom överens om att det var bäst på det sättet, men det är förstås också bra för honom att hålla sig i tävlingsform, säger Scaloni enligt BBC.

I sextondelsfinalen, då Argentina ställs mot Kap Verde i Miami, kommer däremot Messi vara tillbaka i elvan, menar förbundskapten.

– Beslutet om vem som spelar i morgon har inget samband med vem som spelar i nästa match.

Lionel Messi blev VM-historiens bästa målskytt efter sina två fullträffar mot Österrike. Totalt står 39-åringen på 18 mål i VM-sammanhang.