Bekräftar: Nicolás Otamendi slutar i landslaget

Nicolás Otamendi har spelat sin sista match för Argentina.

Det meddelar försvararen på sin Instagram.

– Tack för den ovillkorliga kärleken, skriver Otamendi.

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VM-finalen mot Spanien skulle visa sig bli Nicolás Otamendis sista framträdande för Argentina. Den 38-åriga försvararen meddelar nu att han avslutar sin landslagskarriär.

”Jag drömde om att bära landslagströjan sedan jag var mycket ung, och det var den största äran som fotboll gav mig. Jag försvarade den med min själ, med stolthet och med ansvaret att veta vad det innebär för miljoner argentinare”, skriver försvararen på Instagram.

Otamendi gjorde sin landslagsdebut 2009 och har därefter medverkat i fyra VM-turneringar för Argentina. Toppen nåddes 2022 då han var med och bärgade nationens tredje världsmästartitel genom tiderna. Försvararen har även vunnit Copa America vid två tillfällen med landslaget.

38-åringen vill även tacka alla som stöttat laget genom vått och torrt.

”Tack till de argentinska fansen. Tack för den ovillkorliga kärleken, för varje flagga, för varje sång, för att ha varit med oss i de goda tider och, framför allt, i de svåraste. Ni fick oss att känna att varje gång nationalsången spelades, var vi inte bara elva spelare, utan miljoner som försvarade samma dröm”, skriver han.

Totoalt blev det 139 landskamper för Nicolás Otamendi, vilket gör honom till Argentinas femte mesta landslagsspelare genom tiderna. Endast Lionel Messi, Javier Mascherano, Angel Di Maria och Javier Zanetti har representerat landet flera gånger.