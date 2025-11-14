Belarus mardrömsresa – fastnade 12 timmar i tull

Belarus ställs borta mot Danmark i VM-kvalet.

Men resan dit blev inte vad de hade tänkt sig.

Det belarusiska landslaget fastnade i Polen i 12 timmar.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

Danmark tar emot Belarus i en VM-kvalmatch under lördagen. Det belarusiska landslaget startade sin resa mot Danmark klockan tio under torsdagen men kom inte fram i tid.

Belarusiska fotbollförbundet, ABFF, meddelade att de fastnat med bussen i gränsen till Polen, där de senare skulle ta flyg till Köpenhamns flygplats, av oförklarliga skäl. De blev fast i tullen i 12 timmar, meddelade förbundet.

Till slut kom landslaget fram efter en 18 timmar lång resa.

– Det var fantastiskt, säger Belarus förbundskapten Carlos Alos med tydlig ironi, enligt danska TV2.

– Det tog väldigt lång tid. Det fanns många situationer som gjorde det svårt för oss att komma dit. Men äntligen är vi här. Det var en lång resa, och det är förstås inte den bästa upptakten för våra spelare till en så svår match, men det är ingen ursäkt.

Matchen mellan Danmark och Belarus startar 20.45 på lördagen.