Belgaren stoppas av sitt klubblag: ”Bedömningen skiljer sig”

Zeno Debast får inte spela kvartsfinalen.

Hans klubblag, Sporting Lissabon, stoppar honom.

– Hans klubb, Sporting CP, har meddelat spelaren att de inte anser att han är medicinskt spelklar, säger det belgiska landslaget enligt The Athletic.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Mittbacken Zeno Debast har under våren haft problem med en lårkaka och har inte spelat så mycket fotboll. Han blev uttagen till VM trots det.

I samband med åttondelsfinalen blev han spelklar men fick spendera matchen på bänken. I kvällens kvartsfinal kommer han inte heller till spel.

22-åringen stoppas av hans klubb, Sporting Lissabon.

– Hans klubb, Sporting CP, har meddelat spelaren att de inte anser att han är medicinskt spelklar, säger en representant från det belgiska landslaget enligt The Athletic.

Belgiens fotbollsförbund skriver så här i sitt uttalande:

”Bedömningen skiljer sig från den som gjorts av vårt medicinska team samt Fifas medicinska team och försäkringsinsatser”.