Efter flyttryktena – Barca vill förlänga med Torres

Ferran Torres ryktas till Paris Saint-Germain.

Samtidigt vill Barcelona förlänga med anfallaren.

Detta uppger Mundo Deportivo.

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Ferran Torres uppges vara nära en flytt till Paris Saint-Germain och spelaren ska själv vara öppen för att skriva på för den franska storklubben. Han skulle därmed återförenas med sin tidigare tränare Luis Enrique.

Samtidigt uppges Barcelona vilja behålla den spanska landslagsanfallaren. Enligt Mundo Deportivo har man fortfarande inte fått något formellt bud från PSG och man hoppas istället kunna förlänga avtalet.

Det kan däremot dröja. Parterna kan endast skriva på ett eventuellt avtal först i september efter att transferfönster stängt, detta till följd av ekonomiska regleringar.

Ferran Torres avtal med Barcelona går ut sommaren 2027.