Kombo-elvan: Englands VM-succé petas

Det är dags för gigantmöte i den andra VM-semin.

England ställs mot Argentina klockan 21:00.

Här är FotbollDirekts Casper Nordqvists gemensamma elva.

Bildmontage, Harry Kane, Jude Bellingham och Lionel Messi. Foto: Alamy

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VM-fotbollen rullar vidare och i kväll är det dags för ett av de hetaste mötena som mästerskapet har att bjuda på. Under tisdagskvällen, med avspark klockan 21:00 svensk tid, ställs England mot Argentina i en kamp om den sista platsen i VM-finalen.

Inför det enorma gigantmötet har FotbollDirekts Casper Nordqvist tagit ut sin gemensamma elva med spelare från båda nationerna. Då är det jättefördel för Argentina, men Englands Harry Kane, Jude Bellingham och Declan Rice tar plats bland de argentinska världsstjärnorna med Lionel Messi i spetsen. Samtidigt petas den engelska succéspelaren Elliot Anderson.

Caspers gemensamma elva: