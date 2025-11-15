Belgiens missräkning – kryssade mot Kazakstan

Belgien ställdes mot ett redan utslaget Kazakstan under lördagen.

Matchen slutade 1–1.

Foto: Alamy

Belgien toppar sin grupp i VM-kvalet. Allt som krävdes var en seger över lördagens motstånd i Kazakstan för att säkra en plats i VM 2026.

Då stod Kazakstan för en rejäl chock när de tog ledningen i redan i den nionde minuten genom Dastan Satpaev. I halvtid var Belgien i underläge.

Det dröjde till dryga 80 minuter innan Belgien lyckades kvittera mot de landslag som är rankad 115 av Fifa. Belgien är rankat åtta.

Det oavgjorda resultatet innebär att Belgiens gruppseger inte är helt klar utan avgörs i sista gruppspelsmatchen.

Belgien ställs mot Lichtenstein i den sista omgången.