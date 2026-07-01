Bergvall efter uttåget: ”Tråkigt att åka ut i dag”

Sverige klarade inte av att vinna mot Frankrike.

Efter uttåget berättade Lucas Bergvall om känslorna.

– Om någon hade frågat mig för sju-åtta månader sedan – när vi hade en poäng i VM-kvalet – då hade de flesta sagt att det var omöjligt, säger Bergvall till Fotbollskanalen.

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Sverige klarade inte av att skrälla och vinna mot Frankrike i sextondelsfinalen. Nu tvingas Blågult åka hem.

Lucas Bergvall är trots uttåget, nöjd över insatsen och ser tillbaka på tiden då ingen trodde att att Sverige ens skulle ta sig till VM.

– Om någon hade frågat mig för sju-åtta månader sedan – när vi hade en poäng i VM-kvalet – då hade de flesta sagt att det var omöjligt. Ändå står vi här i en slutspelsmatch mot Frankrike. Otroligt roligt att vara med om. Men tråkigt att åka ut i dag, säger Bergvall till Fotbollskanalen.

Att tingas avsluta VM-äventyret redan nu var inget som Bergvall ville.

– Tråkigt, så klart. Jag känner att vi inte riktigt var klara. Men samtidigt, Frankrike var bättre i dag och vinner med 3-0. Jag är otroligt stolt över grabbarna och laget.

Han ser däremot ljust på framtiden.

– Jag tror det kan bli otroligt bra. Så mycket Graham (Potter) har gjort på några månader så tror jag bara att vi ska bygga vidare, åka hem och träna, fortsätta sätta vårt spel. Då kommer det bli grymt, säger Bergvall.