Beskedet: Didier Deschamps åker hem från VM

Frankrikes förbundskapten åker hem.

Didier Deschamps ska på sin mammas begravning.

Han kommer missa matchen mot Norge.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Didier Deschamps kommer missa Frankrikes sista gruppspelsmatch mot Norge.

Detta på grund av att han reser hem för att åka på sin mammas begravning. Det skriver Frankrike fotbollsförbund.

Laget kommer ledas av Guy Stephan istället.

I sextondelsfinalen kommer vinnaren av Frankrikes grupp troligtvis möta det laget som kommer trea i sveriges grupp.