Beskedet: Jordan Hendersons VM över – ska opereras

Jordan Henderson skadade sig under Englands firande.

Nu står det klart att hans VM är över och en en operation krävs.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Efter att England besegrat Mexiko och tagit sig vidare till kvartsfinal firade spelarna med den tillresta fansen. Kort därpå var olyckan framme. Henderson skulle hoppa över reklamskylten för att komma in på plan. Då händer något och han ramlar och tar sig för armen. Läkare tillkallas snabbt och han bärs ut på bår med syrgas.

Englands fotbollsförbund (FA) bekräftar att Henderson missar resten av turneringen, då han tvingas genomföra en operation framöver. Han är just nu på sjukhus och det verkar röra sig om ett armbrott.

England spelar kvartsfinal mot Norge den 11 juli i Miami.