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Foto: Alamy

Beskedet: Kanada tvingas till förändring i VM-truppen

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Tor Sundberg
Webbredaktör
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Kanada har drabbats av en skadesmäll.
Den har lett till att Marcelo Flores har tvingats utgå från truppen – och Jayden Nelson kommit in.

Foto: Alamy

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På fredag spelar man premiär mot Bosnien och Hercegovina hemma på BMO Field i Toronto.

Tre dagar innan detta tvingas man göra en förändring i truppen.

Under tisdagen meddelar nämligen det kanadensiska förbundet att den offensiva mittfältaren Marcelo Flores har ådragit sig en skada och tvingas lämna samlingen.

I hans ställe har Austin-spelaren Jayden Nelson kommit in och ersatt honom.

Utöver Bosnien ställs Kanada mot Qatar och Schweiz i grupp B.

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