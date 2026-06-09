Beskedet: Kanada tvingas till förändring i VM-truppen
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Kanada har drabbats av en skadesmäll.
Den har lett till att Marcelo Flores har tvingats utgå från truppen – och Jayden Nelson kommit in.
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På fredag spelar man premiär mot Bosnien och Hercegovina hemma på BMO Field i Toronto.
Tre dagar innan detta tvingas man göra en förändring i truppen.
Under tisdagen meddelar nämligen det kanadensiska förbundet att den offensiva mittfältaren Marcelo Flores har ådragit sig en skada och tvingas lämna samlingen.
I hans ställe har Austin-spelaren Jayden Nelson kommit in och ersatt honom.
Utöver Bosnien ställs Kanada mot Qatar och Schweiz i grupp B.
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