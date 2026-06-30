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Foto: Bildbyrån

Beskedet: Paqueta drabbad av en muskelskada

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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Brasilien meddelar en skada inför kommande åttondelsfinal.
Lucas Paqueta har drabbats av en muskelskada och ser ut att missa VM.

Foto: Bildbyrån

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Det brasilianska förbundet meddelar att Lucas Paqueta har drabbats av en muskelskada. Olyckan var framme i gårdagens match mot Japan.

Enligt UOL ser det inte ut som att han kan fortsätta spela i VM. Prognosen är att han kan vara tillbaka som tidigast om tre eller fyra veckor. VM-finalen spelas den 19 juli.

Han ska nu genomgå en ”intensiv behandling”.

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