Beskedet: Paqueta drabbad av en muskelskada

Brasilien meddelar en skada inför kommande åttondelsfinal.

Lucas Paqueta har drabbats av en muskelskada och ser ut att missa VM.

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Det brasilianska förbundet meddelar att Lucas Paqueta har drabbats av en muskelskada. Olyckan var framme i gårdagens match mot Japan.

Enligt UOL ser det inte ut som att han kan fortsätta spela i VM. Prognosen är att han kan vara tillbaka som tidigast om tre eller fyra veckor. VM-finalen spelas den 19 juli.

Han ska nu genomgå en ”intensiv behandling”.