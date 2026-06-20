Beskedet: Smith lär missa matchen mot Nederländerna

Eric Smith dras med skadekänning.

Han missar därmed Sverige match mot Nederländerna under midsommardagen.

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Under gårdagskvällens kunde media rapportera att mittbacken, Eric Smith, missade träningen på grund av en känning. Nu står det klart att han inte verkar kunna spela kvällens match mot Nederländerna.

– Det är en liten känning från i går. Inte alltför illa. Men jag tror att han missar matchen (mot Nederländerna), säger Potter till Fotbollskanalen.

Alla andra spelare är tillgängliga och sågs träna fullt under fredagen.

Midsommardagsmatchen har avspark 19:00.