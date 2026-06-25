Beskedet: Stjärnan slutar i landslaget – efter fiaskot

Patrik Schick slutar i det tjeckiska landslaget.

Det meddelar landets fotbollförbund.

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Tjeckien stod för ett svagt gruppspel i VM och uttåget var ett faktum efter förluster mot Sydkorea och Mexiko.

Nu står det dessutom klart att forwardsstjärnan Patrik Schick har spelat sin sista landskamp. 30-åringen slutar i landslaget, meddelar deras fotbollförbund.

”Det här beslutet är inte impulsivt, och det kom inte heller över en natt. Det är en tanke jag har burit med mig ett bra tag och en jag har funderat länge och noga på”, skriver han på Instagram.

Schick gjorde totalt 26 mål på 56 landskamper för Tjeckien.